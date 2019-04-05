Изуродовавшего нескольких женщин лжехирурга задержали в Краснодарском крае

Пластический хирург, чьи операции навредили нескольким пациентам, задержана в Краснодарском крае.

«В Краснодарском крае проведены обыски и задержана лжехирург Алена Верди. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении СК, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении не только лжехирурга, но и директора частной медклиники, где она работала.

СК также опубликовал видео из квартиры задержанной.

Ранее сообщалось, что «хирург» Алена Верди проводила операции на дому в условиях антисанитарии. Ее жертвами стали более 10 девушек, одна из которых скончалась.

Также выяснилось, что Верди запрещала пациенткам появляться в клинике, где была официально устроена, и обращаться к другим врачам, все перевязки она проводила дома.