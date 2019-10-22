Включение Вышинского в состав СПЧ назвали важным сигналом для русского мира

«Это очень позитивное, долгожданное решение, которое подсказывает, что Совет по правам человека будет существенно расширять сферы своей деятельности», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя включение журналиста Кирилла Вышинского в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«То, что Вышинский является специалистом по Украине – очень важная составляющая правозащитной работы, – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Во-первых, на территории нашей страны единовременно находится не менее 5 млн выходцев с Украины. Во-вторых, очень многие украинцы, которые получают здесь гражданство после событий 2014 года, также требуют дополнительной защиты. Серьезной поддержки требуют и наши соотечественники, находящиеся на территории ДНР и ЛНР».

Нельзя забывать и о русских, которые живут на самой Украине, продолжил собеседник. «Потому включение Вышинского в состав СПЧ – это важный сигнал для русского мира. СПЧ намерен отстаивать права русскоязычного населения за пределами РФ. Это показывает, что амбициозность организации серьезнейшим образом растет и демонстрирует, насколько узким было понимание правозащиты у прошлого состава», – заключил политолог.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом изменил состав Совета по правам человека. В частности, туда введен журналист Кирилл Вышинский, вернувшийся этой осенью из заключения на Украине. Как сообщил сам Вышинский, в составе СПЧ он планирует заниматься правами российских журналистов на территории других государств.

Также из указа следует, что из состава СПЧ исключены Михаил Федотов, Екатерина Шульман, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Евгений Бобров.

Новым главой Совета назначен Валерий Фадеев, который ранее занимал пост председателя Общественной палаты России. Прежний глава, Михаил Федотов, завершил работу в СПЧ в связи с достижением предельного возраста.