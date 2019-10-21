В РПЦ опровергли утверждения о «поражении» в борьбе с Фанаром за непризнание ПЦУ

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда назвал «псевдоанализом» утверждения о «поражении» Русской православной церкви на Афоне в борьбе с Константинопольским патриархатом за непризнание неканоничной «новой церкви» Украины.

Легойда посоветовал «не читать анонимные каналы перед едой», передает РИА «Новости».

«Некоторые анонимные каналы сегодня прямо рвет: Афон, «новое поражение РПЦ», «неверная стратегия», какие-то мифические зарубежные консультанты. ...Что можно сказать, если кратко? Весь этот псевдоанализ и псевдоинсайды не имеют ничего общего с реальностью. Купиться на такие вещи может только тот, кто вообще ничего не понимает ни в межправославных отношениях, ни в устройстве церковного управления» – отметил Легойда.

Некоторые анонимные Telegram-каналы заявили о «поражении РПЦ» на Афоне. Они ссылались на сообщения греческих СМИ, согласно которым во время визита патриарха Константинопольского Варфоломея на гору Афон, который проходит последние несколько дней, его встречали игумены и представители афонских монастырей, а во время богослужения в монастыре Ксенофонт Варфоломей упомянул главу раскольничьей церкви Епифания как «митрополита Киевского и всей Украины». Сообщалось, что в совместном богослужении участвовали настоятели афонских монастырей Иверон, Ватопед, Симонопетра, Пантократор, Дионисиат, Хиландар, Ставроникита.

Напомним, в сентябре духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины, однако архиерейский собор церкви все равно признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом 13 церквей в Греции отказались признавать ПЦУ, и в самой Элладской церкви начался хаос, который может привести к расколу.

В РПЦ пообещали оценить последствия этого решения для отношений с Элладской церковью. Позднее патриарх Кирилл назвал цель «признания» Элладской церквью ПЦУ.

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