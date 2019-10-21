На тушение склада в Москве направили пожарный поезд

В Москве на крупный пожар направили пожарный поезд, пишут СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Площадь возгорания в складском строении составила 1,5 тыс. квадратных метров, пояснил собеседник РИА «Новости».

«К месту пожара на улице Амурская следует пожарный поезд», – добавил он.

В соцсетях опубликованы видеозаписи с места ЧП.

В воскресенье сообщалось, что на Молодогвардейской улице в столице загорелся склад, площадь которого составила 1,5 тыс. квадратных метров.