Для тушения склада в Москве задействовали пожарную авиацию

На западе Москвы на Молодогвардейской улице горит склад, площадь пожара возросла до 1,5 тыс. кв. метров, сообщил источник в экстренных службах.

«Площадь выросла до 1,5 тыс. кв. метров, к тушению привлечена авиация», – передает его слова ТАСС.

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