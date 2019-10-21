Глава Пентагона нанес необъявленный визит в Саудовскую Аравию

Глава Пентагона Марк Эспер прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом, сообщают СМИ.

Эспер провел встречу с саудовскими лидерами и представителями американских войск, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в середине октября президент России Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. В ходе переговоров российский лидер обсудил с саудовским коллегой военно-техническое сотрудничество.