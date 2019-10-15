Путин прибыл в ОАЭ

Президент России Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с государственным визитом.

Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Абу-Даби, передает РИА «Новости».

Российского лидера у трапа встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян.

Лидеры стран отправятся в президентский дворец Каср аль-Ватан, где планируется провести переговоры. После у Путина запланирована отдельная беседа с аль-Нахайяном, совместный осмотр выставки инвестпроектов и встреча с бизнес-сообществом обеих стран.

Прошлый официальный визит российского лидера в ОАЭ проходил в 2007 году. Всего Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян виделись 10 раз и несколько раз проводили телефонные переговоры.

Отмечается, что основными темами переговоров станут наращивание торгово-экономического взаимодействия, обсуждение региональной проблематики, включая Сирию, Ливию, Йемен и регион Персидского залива.

В понедельник Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с королем Салманом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.