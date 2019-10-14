Песков подвел итоги визита Путина в Саудовскую Аравию

На переговорах в Эр-Рияде президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд обсуждали военно-техническое сотрудничество, а также урегулирование нефтяного рынка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Обсуждалось военно-техническое сотрудничество», – передает его слова ТАСС.

У него спросили, велось ли обсуждение возможных поставок С-400 в Саудовскую Аравию.

«Пока нечего сказать, имеются планы. Мы надеемся, что этот диалог по военно-техническому сотрудничеству тоже будет продолжаться», – добавил представитель Кремля.

Он также добавил, что стороны переговоров обменялись мнениями по региональной тематике и рынку энергоносителей, передает РИА «Новости».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике, по положению дел на рынке энергоносителей, по ценам на нефть, говоря проще», – сказал Песков.

По его словам, эффективность диалога двух стран по урегулированию рынка нефти доказана.

«Это взаимодействие будет продолжаться», – подчеркнул он.

Напомним, Путин в понедельник впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию. Обсуждалась в том числе ситуация в Сирии и Йемене.

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