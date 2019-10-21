Арестованный по делу о прорыве дамбы под Красноярском начальник участка признал вину

Начальник участка компании «Сисим», на предприятии которой прорвало каскад дамб в Красноярском крае, Андрей Еганов признал вину и захотел заключить сделку со следствием.

«Допрошенный в качестве подозреваемого начальник участка полностью признал вину, раскаялся в содеянном и выразил желание заключить досудебное соглашение со следствием. Директор и горный мастер золотодобывающей артели вину в инкриминируемом преступлении не признают», – сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее по данному делу был арестован гендиректор ООО «Сисим» Максим Ковальков.

Напомним, 19 октября произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае. В итоге 15 человек погибли, еще 44 человека получили травмы.

Президент России Владимир Путин поручил главе региона обратить внимание на нужды людей после ЧП.