Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины

Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не построены сооружения, предусматривающие ее устойчивость, заявил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями. Без подпора снизу, соответственно, на уровне 68 метров, нет никакой уверенности в том, что эта плотина устойчива», – сказал ученый, передает РИА «Новости».

По его словам, авария может произойти, если в эксплуатацию не введут Нижегородский низконапорный узел и не достроят Чебоксарский гидроузел. Данилов-Данильян отметил, что в этом случае последствия будут серьезнее, чем при ЧП в Красноярском крае.

Напомним, 19 октября произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек.

По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании. В понедельник арестован начальника участка компании «Симсим», он признал свою вину.

В СК назвали основную версию причин случившегося.