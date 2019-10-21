В реке Сейба после прорыва дамбы зафиксировано превышение цинка и меди

Росприроднадзор выявил превышение взвешенных веществ, в частности, цинка и меди в реке Сейба ниже прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили в ведомстве.

«По результатам анализов природных вод реки Сейба выявлены следующие превышения государственных норм качества природных вод: 1. В точке 500 метров ниже прорыва дамбы по взвешенным веществам в 225 раз, по цинку в 7,4 раза, по меди в 21 раз», – передает РИА «Новости» сообщение Росприронадзора.

В 2,5 км ниже по течению количество взвешенных веществ превышает норму в 195,8 раза, в 4,5 км – в 153,5 раза, по цинку в 3,6 раза.

«По содержанию нефтепродуктов и ртути превышений не выявлено», – заявили в ведомстве.

Напомним, в минувшую субботу произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек. По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании. В СК назвали основную версию причин случившегося.