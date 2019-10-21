Увеличилось число пострадавших при порыве дамб в Красноярском крае

Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек, сообщили в региональном Минздраве.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что за медицинской помощью после прорыва дамб в районе деревни Щетинкино обратились еще десять человек, передает ТАСС.

«Пять человек оставлены в стационар Курагинской районной больницы, у них легкие травмы. Еще пять госпитализированы в Красноярскую краевую клиническую больницу, там тоже нет угрозы жизни», – сообщили в министерстве.

«Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края», – передает сообщение пресс-службы правительства региона РИА «Новости».

Напомним, в минувшую субботу произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек. По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании. В СК назвали основную версию причин случившегося.