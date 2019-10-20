Президент Египта прибудет в Сочи для встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят весь комплекс двусторонних отношений на встрече в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на встрече лидеров России и Египта «будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений», передает ТАСС.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Путина и ас-Сиси пройдет саммит Россия – Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Напомним, о предстоящем визите своих лидеров в Сочи ранее объявили Турция и Кения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД