Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.

«Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Необходимо приостановить ее участие в альянсе», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

Кроме того, Ле Пен считает необходимым «прекратить выплаты Турции в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС».

Она напомнила, что «объем этих выплат на период с 2021 по 2027 год должен был составить 6 млрд евро».

Ранее около 60 депутатов парламента Франции из восьми политических фракций заявили, что Париж и ЕС должны санкциями ответить на военную операцию Турции в Сирии. В том числе они призывали приостановить членство Турции в НАТО.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что события последних дней в Сирии ставят под сомнение функционирование НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция в Сирии раскалывает НАТО.

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