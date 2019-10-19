Предложено приостановить членство Турции в НАТО

Париж и ЕС должны санкциями ответить на военную операцию Турции в Сирии, заявили около 60 депутатов парламента Франции из восьми политических фракций.

Депутаты Национального собрания выразили возмущение действиями Турции и «бездействием западных демократий». Франция и ЕС должны «немедленно принять все надлежащие меры», говорится в совместном заявлении парламентариев.

В частности, предлагается начать процедуру «приостановления членства Турции в НАТО», поскольку Анкара угрожает «общей безопасности». Против Турции призывают ввести экономические санкции, «аналогичные тем, которые были приняты против России», передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro

Также депутаты хотят, чтобы были прекращены финансовая помощь Турции и переговоры о ее вступлении в ЕС.

В заявлении депутатов указывается на необходимость «защитить курдских союзников, которые уже заплатили высокую цену, сражаясь совместно» со странами Запада. Парламентарии считают, что у ЕС есть «моральный долг перед курдскими бойцами», которые «гибли тысячами ради того, чтобы защитить» Европу.

Депутаты осудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он назвывает курдские формирования террористами, хотя сам «покровительствует всевозможным исламистским группировкам, а также сирийским джихадистам».

Франция должна «возглавить инициативу европейской помощи, которая сделает честь Евросоюзу и покажет всем, что он еще способен творить историю», говорится в заявлении депутатов.

Напомним, 9 октября турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан.

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