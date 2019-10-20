Каршеринговая машина протаранила клумбу у здания Минобороны в Москве

Каршеринговый автомобиль протаранил клумбу у центрального входа в здание Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) на Фрунзенской набережной в Москве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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Национальный центр управления обороной на Фрунзенской набережной круглосуточно ведет мониторинг и координацию нескольких тысяч мероприятий плана деятельности Вооруженных сил России.

На этой неделе Центр посещал Верховный главнокомандующий. Там президент Владимир Путин проводит совещания, наблюдает за учениями.