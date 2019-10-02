Шредер призвал Россию и Европу отказаться от санкций

Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер заявил, что России и Евросоюзу (ЕС) необходимо развивать кооперацию и двигаться в направлении пошагового снятия санкций.

Шредер заявил в ходе Российской энергетической недели, что «нам вместо санкций нужен диалог, нужна кооперация – именно в то время, когда на международной арене наступают трудные времена», передает ТАСС.

Он отметил, что без сотрудничества России и ЕС решить существующие и возникающие проблемы невозможно.

«Есть надежда, что этот подход восторжествует они в европейской политике», – добавил Шредер.

Напомним, в июне ЕС продлил санкции против России на полгода. В ответ на это Москва продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.

В сентябре Евросоюз продлил до 15 марта 2020 года индивидуальные санкции против России.