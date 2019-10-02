Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

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2 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Украина проела железнодорожное наследие СССР

Железные дороги Украины - яркий пример коррупцииФото: Anatolii Stepanov/Reuters
Украина расписалась в разбазаривании еще одного доставшегося ей от Советского Союза наследия – более 22 тысяч километров железных дорог. Железнодорожная инфраструктура практически уничтожена, вынес приговор украинский премьер. Пассажиры ездят в ужасных условиях, на грузовом рынке коллапс из-за нехватки подвижного состава. Подробности...
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Чем опасна Грета Тунберг

Грета опасна, как опасен любой лжепророкФото: Jason DeCrow/AP/ТАСС
В посольство Швеции в РФ направлено письмо от одного из депутатов Госдумы с приглашением к экологической активистке Грете Тунберг выступить в российском парламенте. Это плохая затея, хотя 16-летняя девочка пытается обратить внимание политиков на действительно значимые проблемы. Ее деятельность, как и деятельность ее последователей, деструктивна и даже опасна. Подробности...
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«Склока в онкоцентре» является очень плохим симптомом

Онкологические заболевания у детей – тема, которая воспринимается российским обществом крайне остроФото: Станислав Красильников/ТАСС
«Серьезная ошибка этического характера». Именно это, по словам экспертов, происходит в знаменитом российском онкологическом центре им. Блохина, врачи которого устроили публичный демарш. В чем суть конфликта, что на заявления врачей отвечает их руководство и какая из сторон выглядит более убедительно? Подробности...
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Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске

«Формула Штайнмайера» является «дорожной картой» мирного урегулирования конфликта в ДонбассеФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками. Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и обещает президенту третий Майдан. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

Сергей Мардан, публицист
Если не будет найден новый экономический механизм участия России в космических проектах, то страна в конце концов сойдет с дистанции уже не космической гонки, а просто быстро развивающейся космической индустрии. Подробности...
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Украина становится опасной для американских политиков

Дмитрий Родионов, политолог
Американская внутриэлитная война вступает в решающую стадию – непосредственно предвыборную. А на войне как на войне. Очередной ее жертвой пал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Подробности...
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Как ООН борется с правами человека

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Вернулся из Женевы, где принимал участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Главный вывод: и в ООН в целом, и в Совете по правам человека в частности, всем наплевать на то, что реально происходит в мире. Подробности...
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    Как и почему страны переносят столицы

    Что стало со стадионами ЧМ-2018

    Главным соперником Трампа станет женщина

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      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

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          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

          Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг?
          • Поддерживаю

          • Не согласен с высказываемыми ею целями

          • Не нравится личность Греты Тунберг

          • Осуждаю использование детей в общественно-политическом активизме

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт объяснил претензии Нидерландов к Украине по катастрофе МН17
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              на ваш взгляд


              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

              Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

              2 октября 2019, 10:10

              Текст: Алина Назарова

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              Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 9 копеек – 65,35 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 71,37 рубля.

              Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости»


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