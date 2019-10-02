Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 9 копеек – 65,35 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 71,37 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».