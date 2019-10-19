В Британии решили проголосовать по поправке об отсрочке Brexit

В субботу депутаты Палаты общин британского парламента проголосуют по поправке, предполагающей, что Brexit будет отсрочен даже в случае, если позднее законодатели утвердят проект соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях «развода», заявил спикер Джон Беркоу.

Беркоу заявил в ходе транслирующегося в прямом эфире заседания палаты, что соответствующая поправка была отобрана для голосования, передает ТАСС.

«Я отобрал для голосования поправку, внесенную сэром Оливером Летвином», – сказал он.

Поправка бывшего депутата-консерватора к предложению правительства утвердить сделку с Брюсселем предполагает, что Brexit будет отсрочен на три месяца при любом исходе голосования по сделке.

Летвин и его сторонники опасаются неожиданностей, которые могут привести к тому, что Британия покинет Евросоюз (ЕС) без сделки, не успев принять все необходимые для осуществления «развода» законы до 31 октября.

Ранее телеканал Sky News, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщил, что правительство попытается отменить субботнее голосование по сделке и перенести его на понедельник, если поправка Летвина будет принята. Однако этому способен помешать спикер Беркоу.

В ходе экстренного заседания парламента 19 октября депутаты Палаты общин должны будут провести дебаты по предлагаемому премьер-министром страны Борисом Джонсоном проекту соглашения с Брюсселем, который был утвержден на саммите ЕС 17 октября, но требует одобрения парламента Британии.

К предложению Джонсона могут принять поправки, в том числе межпартийная поправку Летвина, имеющую большую поддержку в палате.

Голосование непосредственно по проекту сделки ожидается в 14.30 (16.30 мск), но может состояться на несколько часов позже, если обсуждение поправок затянется.

Ранее сообщалось, что Европарламент отказался голосовать по соглашению о Brexit с Великобританией, пока сделку не одобрит парламент Соединенного Королевства.

Напомним, выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года. 17 октября Брюссель и Лондон достигли договоренности по Brexit перед саммитом ЕС.