ЕП отказался голосовать по сделке о Brexit до одобрения британского парламента

Европарламент отказался голосовать по соглашению о Brexit с Великобританией, пока сделку не одобрит парламент Соединенного Королевства.

«Парламент напомнил, что он не будет проводить голосование по согласию до тех пор, пока парламент Великобритании не одобрит соглашение с ЕС», – говорится в заявлении Европарламента, передает РИА «Новости».

В то же время лидер Европейского совета Дональд Туск и глава Европарламента Давид Сассоли поддержали достигнутую в четверг договоренность между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС, передает ТАСС.

«Соглашение всегда лучше, чем отсутствие соглашения», – заявил Туск, выразив уверенность, что этот документ «соответствует интересам ЕС и Республики Ирландия», которая рискует более других остающихся в ЕС государств пострадать от Brexit.

«Мы счастливы, мы все работали над систематизированным выходом (Великобритании из ЕС). Нужно еще посмотреть на текст, должны высказаться Европейский совет (саммит ЕС), британский парламент. Европарламент, разумеется, готов выполнить свою часть (в процессе ратификации документа)», – заявил он.

Тем временем политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнссберг со ссылкой на источник в канцелярии британского премьера сообщила, что Борис Джонсон попросит лидеров стран ЕС исключить возможность дальнейшего переноса сроков выхода страны из Евросоюза.

Ранее в четверг Европейский союз и Великобритания достигли договоренности по Brexit перед саммитом ЕС.

Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября 2019 года. Однако по закону парламента Британии, если к 19 октября соглашение о Brexit c ЕС не было бы достигнуто, премьер-министр страны Борис Джонсон должен был бы просить у Брюсселя отсрочку на три месяца.

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