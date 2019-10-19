Полиция применила дубинки, газ, водомет и резиновые пули в Барселоне

В Барселоне продолжились столкновения участников акций протеста с полицией, сообщают информационные агентства.

В Каталонии в пятницу прошла всеобщая забастовка. В Барселоне, Льейде, Таррагоне и Жироне пострадали примерно 90 человек, передает РИА «Новости».

В Барселоне около 18.00 начались столкновения демонстрантов и силовиков у представительства Национальной полиции.

МВД Испании сообщает о 400 радикалах, которые бросали в правоохранителей камнями, бутылками, банками, вырывали дорожные знаки, били витрины, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и поджигали их.

Чтобы погасить баррикады и мусорные баки полиция впервые применила водомет.

Кроме того, в столкновениях с демонстрантами полиция использовала дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ.