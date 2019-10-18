Россия оказалась в конце списка стран с самыми щедрыми жителями

Россия оказалась на 117-м месте в списке стран, где жители наиболее склонны жертвовать деньги на благотворительность, исследование провел британский Фонд благотворительной помощи (Charities Aid Foundation, CAF).

Помогать нуждающимся больше всего готовы жители западных стран. США оказались на первом месте рейтинга, многие американцы жертвуют на благотворительность и работают волонтерами, сообщает ИноСМИ со ссылкой на Die Welt.

На втором месте оказалась Мьянма. Также в топ-10 вошли Шри-Ланка и Индонезия, по мнению исследователей, такие показатели объясняются тем, что в этих странах сильны традиции буддизма.

На последнем 126-м месте стоит Китай, при том, что эта страна является второй по количеству миллионеров в мире. В десятку также вошли Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, Канада, Великобритания и Нидерланды.

Ранее россиянам предложили рассказать, на что они бы потратили миллион долларов, 4% опрошенных заявили, что направили бы средства на благотворительность.