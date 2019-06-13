Выяснилось, на что россияне готовы потратить миллион долларов

Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение и медицину для себя и близких, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно результатам опроса, четверть россиян вложили бы выигрыш в себя и своих близких, оплатив обучение или медицинские расходы, сообщается на сайте холдинга.

Чуть меньше (24%) людей готовы потратить деньги на новую машину или недвижимость. В 2006 и 2012 году на предметы роскоши и недвижимость готовы были потратиться 33% опрошенных.

Еще 18% положили бы миллион в банк, чтобы жить на проценты. Вложиться в открытие собственного бизнеса в 2019 году пожелали 15% опрошенных. За последние семь лет число таких людей выросло в полтора раза с показателя в 9%.

В путешествие на выигрыш отправились бы 5% граждан, а 4% опрошенных сказали, что отдали бы полученные деньги на благотворительность.

Вложиться в развитие науки и техники или прокутить все деньги готов 1% россиян.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов России.

Ранее результаты опроса показали самые любимые мультфильмы российских граждан.