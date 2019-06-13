Определен самый любимый у россиян мультфильм

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел инициативный опрос, по результатам которого определил самые любимые мультфильмы российских граждан.

Так, первое место в этом списке занял «Ну, погоди!» (мультсериал назвали любимым 65% опрошенных, в 2016 году – 59%), на втором месте – «Каникулы в Простоквашино» (31% в 2019 году, 16% в 2016 году), на третьем – «Маша и медведь» (16% в 2019 году, 26% в 2016 году), передает РИА «Новости».

В 2019 году исполняется 50 лет с выпуска первой серии «Ну, погоди!».

Также среди любимых мультфильмов россияне называли «Винни пуха» (13%), «Чебурашку и крокодила Гену» (10%), «Кота Леопольда» и «Ежика в тумане» (по 8%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9 июня 2019 году. В нем принимали участие совершеннолетние граждане России. Опрос проводился методом телефонного интервью, выборка составила 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, серия «Маша плюс каша» мультфильма «Маша и Медведь» включена в книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.