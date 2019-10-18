Турецкие ВВС уничтожили гуманитарную колонну в Сирии

Самолеты военно-воздушных сил Турции нанесли удар по гуманитарной колонне в Сирии, в результате которого погибли 13 мирных жителей.

По информации телеканала al-Mayadeen, 13 человек погибли, еще 70 получили ранения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что колонна с гуманитарной помощью направлялась из населенного пункта Телль-Тамр в город Рас эль-Айн на севере Сирии.

Ранее военные самолеты неустановленной принадлежности полностью уничтожили колонну военной техники Сирии в пригороде Манбиджа.

В пятницу Сирия перебросила артиллерию к границе с Турцией. Вооруженные силы Турции возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с Соединенными Штатами.

Напомним, США договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 часов. Курды, по соглашению, будут выведены за зону безопасности, чего и добивалась Анкара.

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