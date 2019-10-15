Неустановленные военные самолеты уничтожили колонну войск Сирии у Манбиджа

Военные самолеты неустановленной принадлежности атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск Сирии в пригороде Манбиджа на севере страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС).

Другие подробности пока не приводятся, передает ТАСС.

Во вторник армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж. Оттуда вышли войска международной коалиции во главе с США, город пытались занять турецкие силы.

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