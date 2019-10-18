Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году, добровольно явился в правоохранительные органы Бельгии, сообщил представитель созданного им «Совета за республику».

«Подтверждаю эти сообщения», – сообщил РИА «Новости» Марк Ларройя.

Пучдемон пришел в правоохранительные органы вместе с адвокатами.

Это связано с тем, что Испания выдала новый ордер на его арест. Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате. Политик вернулся в Бельгию из Германии, власти которой были согласны выдать его Испании только по обвинению в растрате.

Новый ордер последовал после того, как Верховный суд Испании приговорил группу каталонских политиков к длительным срокам за попытку организации референдума о независимости.

Между тем с понедельника в Каталонии не прекращаются акции протеста. Сегодня началась всеобщая забастовка: ряд трасс перекрыты, проходят митинги, из аэропорта Барселоны отменены более пятидесяти рейсов.

Отмечается, что забастовку созвали профсоюзы. Из разных городов в Барселону направляются пять колонн протестующих, перекрыта единственная трасса, ведущая в Андорру.

Организаторы кроме политических выдвигают ряд требований, связанных с условиями труда и принятием «срочных мер» в борьбе с климатическими изменениями. Демонстрации получили название «Марш свободы».

Также продолжается трехдневная студенческая забастовка, которая началась в среду.

На фоне протестов в Каталонии пришлось перенести матч первого круга чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Изначально матч планировали провести 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

В свою очередь министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных столкновениях протестующих с полицией в воскресенье в Барселоне.

«Испания, Барселона – 20 октября в городе ожидаются дальнейшие акции протеста; в 12:00 (местного времени) запланирован митинг на площади Св. Иакова; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения; не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка», – сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter.

В понедельник Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате.

После этого в Каталонии начались протесты сторонников независимости. В понедельник сообщалось, что в результате столкновений на акциях протеста в Каталонии пострадали 37 человек.

Напомним, Пучдемон, а также ряд других каталонских политиков уехали из Испании в 2017 году – сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом. В Испании они объявлены в розыск.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Каталонии.