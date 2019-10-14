В Каталонии начались протесты сторонников независимости

В понедельник в Каталонии начались первые демонстрации и митинги в связи с вынесением вердикта в отношении лидеров движения по отделению региона от Испании.

Сторонники независимости региона вышли на улицы Барселоны, Таррагоны, Жироны и других городов. Некоторые участники акций перекрывают дороги, передает ТАСС со ссылкой на местное ТВ.

Организации, поддерживающие выход Каталонии из состава Испании, призывают жителей автономной области выходить на улицы в знак протеста.

МВД Испании усилило присутствие в регионе сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в понедельник Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого власти автономии объявили, что жители региона проголосовали за отделение от Испании.

В октябре прошлого года лидеры движения за независимость Каталонии объявили о создании так называемого «Совета за республику», который испанские СМИ окрестили «теневым правительством».