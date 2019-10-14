Суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

«Судья Льярена выдает европейский и международный ордер на арест Пучдемона за преступления [по статьям] «подстрекательство к мятежу» и «растрата», – приводит ТАСС решение суда.

Ранее в понедельник Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас. После этого в Каталонии начались протесты сторонников независимости.

Пучдемон, а также ряд других каталонских политиков уехали из Испании в 2017 году – сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом. В Испании они объявлены в розыск.

Несмотря на это, испанские суды разрешили политикам, находящимся за границей, принять участие в выборах в Европарламент. По их итогам в ЕП прошли Пучдемон и Комин, а также находящийся в предварительном тюремном заключении в связи с «каталонским делом» бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас.