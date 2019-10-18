В Минобороны пройдет единый день приемки под руководством Шойгу

День приемки военной продукции пройдет в пятницу, 18 октября, под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, говорится в сообщении военного ведомства.

«Глава военного ведомства заслушает доклады представителей руководства Минобороны России о ходе перевооружения и обустройства военной инфраструктуры», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и Военно-строительного комплекса Минобороны России представят доклады о выполнении гособоронзаказа в 2019 году. Также будет озвучена информация сдаче в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры как военного, так и социального назначения, построенных в интересах ВС России.

В Минобороны отметили, что Шойгу «доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения Сухопутных войск, Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск».

Ранее эксперты перечислили достижения Шойгу на посту министра обороны. Среди прочих было названо и «успешное перевооружение всех видов и родов вооруженных сил за счет поступления новых образцов вооружения, военной техники, повышение требовательности к предприятиям ОПК, к выполнению сроков заказов». «Причем в каком-то смысле мы оказались более успешны, чем американцы, потому что Шойгу вывел российские Вооруженные силы на позицию одних из лучших в мире при гораздо меньшем бюджете, чем у них», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев в комментарии газете ВЗГЛЯД помимо повышения уровня профессионализма (который позволил добиться высокой степени взаимодействия различных подразделений во время операции в Сирии), также отметил налаженное при Шойгу взаимодействие между армией и ОПК.