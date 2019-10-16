Успешность работы Сергея Шойгу доказана операцией в Сирии

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16 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:56  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Украинцы захотели с Россией общего будущего

Жители Украины хотят иметь открытую границу с РоссиейФото: Александр Мазуркевич/РИА «Новости»
Отношения русских и украинцев впервые с 2014 года существенно улучшились – об этом говорят данные соцопроса. Причем и в России, и на Украине люди видят будущее двух стран без разделяющих их таможен, визовых режимов и прочих границ. Данный замер общественного мнения дает политикам возможность начать восстановление нормальных отношений между странами. Воспользуются ли они этим шансом? Подробности...
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«План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

Зеленский просит о простой формальности, которая даст ему повод объявить себя победителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
На заседании контактной группы в Минске украинская сторона выдвинула условия к Москве, Донецку и Луганску, пояснив, чего хочет в обмен на «формулу Штайнмайера». Судя по всему, в этих требованиях и заключается первичный «план Зеленского по Донбассу», который уже успели одобрить в ЕС. Среди прочего там есть призыв к ДНР/ЛНР отказаться от рубля и только одно принципиальное новшество.  Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
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Перестанут ли банки кошмарить бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Власти обещают пойти навстречу бизнесу и запретить банкам по поводу и без блокировать счета компаний. А это действительно стало кошмаром предпринимателей – банк может лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в любой момент. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Зачем России врачи-гастарбайтеры

Сергей Мардан, публицист
Выходцы из бывших стран СССР активно занимают вакансии не только медсестер, но и докторов любого профиля. Это касается как государственных, так и частных клиник. Подробности...
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    Россия своих людей не бросает

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    Анна Долгарева: Смертная казнь по наследству

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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

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          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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          • Я не смотрел эти передачи

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              Успешность работы Сергея Шойгу доказана операцией в Сирии

                 16 октября 2019, 20:25
              Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков

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              Сухопутные войска, флот и авиация России способны эффективно решать поставленные задачи, что, в частности, показала операция в Сирии. Эксперты отмечают: высокий профессионализм в управлении Вооруженными силами – результат успешной работы руководства во главе с Сергеем Шойгу.

              «На примере участия российских вооруженных сил в конфликтах, например, в Сирии, мы можем наблюдать высокий уровень взаимодействия подразделений Вооруженных сил России. В этом, безусловно, есть заслуга главы Минобороны Сергея Шойгу», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

              «Боевые действия в Сирии показали, что мы справляемся малым числом, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. – Для справки вам скажу, в боевой операции ВКС участвовало 50 летательных аппаратов на постоянной основе. Периодически прилетали дальняя и стратегическая авиация, еще флот поддерживал. То есть общее количество задействованных средств было намного меньше, чем, например, привлекала коалиция, возглавляемая США». По оценке Леонкова, минимальные, но хорошо организованные во всех отношениях силы, управляемые через систему автоматического управления войсками, развернутую в Национальный центр управления обороной (НЦУО), были намного эффективнее и результативнее, чем у наших западных партнеров. «Цифры, которые проводило Министерство обороны по результатам  боевых действий в Сирии, впечатляют. Там было уничтожено свыше 200 тысяч террористов, огромное количество техники, складов, ГСМ, вооружений, ремесленных цехов, которые изготавливали вооружения», – указал Леонков.

              Собеседник подчеркнул, что разница между российской армией времен сирийской операции и 2008 года, времен «пятидневной войны» – разительная. «Сейчас появляются утверждения о том, что достижения нынешнего министра обороны не столь значительны, как достижения предыдущего руководителя, Анатолия Сердюкова. Могу сказать, что это в корне неверная информация», – отметил Леонков. По его словам, Минобороны при Сердюкове получило карт-бланш на реформы, которые требовалось провести в армии и которые стали особенно актуальны после войны в Южной Осетии. «Выяснилось, что очень многого не хватает нашим вооруженным силам, выполнявшим свой миротворческий долг», – констатировал Леонков.

              Но объективно, решением наиболее острых проблем российской армии занялся Сергей Шойгу после своего назначения в 2012 году на пост министра, полагает эксперт. «Проблемных моментов было много. Например, вопросы с поступлением новой техники и модернизацией существующей, – указал Леонков. – По каким программам, по каким направлениям необходимо действовать в первую очередь? Как проводить контроль исполнения гособоронзаказа и принятых программ перевооружения, как оценивать результаты? Вопросов была масса».

              Понятно, что не только военной техники и вооружений касалась реформа, которую должна была провести команда Сердюкова, указал Леонков. «Прежде всего нужно было организовывать сами войска, чтобы они превратились в эффективную боевую силу, которая может отвечать на любые виды угроз», – указал Леонков.

              Здесь, заметил собеседник, новому руководству пришлось исправлять промахи, допущенные предшественниками. «Сергей Шойгу отменил формирование и комплектование воинских частей по бригадному принципу, которым ранее решили заменить батальонный. Но бригадный принцип не подходил для нашей огромной территории. Сейчас мы имеем полки и дивизии, которые могут решать задачи на театрах военных действий во всю глубину, на 400-600 км. А бригада такое сделать не может», – указал Леонков.

              Решались вопросы по количеству часов учебно-боевой подготовки в войсках, добавил эксперт. «Конечно же, команда Сергея Шойгу провела учений гораздо больше. И это, безусловно, сказалось на боевой слаженности войск», – отметил Леонков. Он подчеркнул: «Армия образца 2019 года и, например, 2010 года на учениях «Восток-2010» несопоставимы. Сейчас прошли учения «Запад-2019». Это большая разница. Вам это подтвердят те, кто был на тех учениях и на нынешних».

              Помимо повышения уровня профессионализма (который и позволил добиться такой степени взаимодействия различных подразделений во время сирийской операции), надо упомянуть и налаженное при Шойгу взаимодействие между армией и ОПК, отметил в свою очередь Михаил Ненашев.

              «Вектор перевооружения армии с опорой на отечественную промышленность выдерживается при Шойгу очень четко», – подчеркнул Ненашев. Речь идет как о уже существующих новейших вооружениях, которые оперативно поступают в распоряжение армии, так и о разработке оружия противодействия новым угрозам». Ненашев привел примеры: идет работа над гиперзвуковым вооружением, над новейшим российским подводным беспилотником «Посейдон», «которого наши вероятные противники боятся больше всего» и т. д. «Раньше о таком только говорили, а сейчас это уже реальность. Производство новейших вооружений стало возможным уже при Сергее Шойгу и нынешнем руководстве Минобороны. Изменился подход к необходимости перевооружения, на это выделяются средства, проводятся экспертизы и так далее», – подчеркнул Ненашев.

              Семь лет пребывания Сергея Шойгу во главе Министерства обороны отмечены повышением уровня «боевого профессионализма во всех видах и родах войск», добавил собеседник. По его мнению, этот настрой существовал и до прихода нынешнего министра, но с приходом Шойгу на пост министра «он обрел повсеместное распространение»

              По словам бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, Шойгу «вернул веру людям в погонах, веру в то, что они служат своему народу». «Шойгу, говоря образно, вернул соединениям и частям гвардейские знамена, почетные наименования. Это то, что является основой воинского духа», – сказал Попов газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, Шойгу сделал много «для усиления боевой готовности, улучшения социального обеспечения военных». «Солдаты и офицеры доверяют своему министру и в определенной степени гордятся. Это нормально. Так и должно быть, чего у нас, к сожалению, давно не было», – убежден адмирал.

              Он особо отметил усилия министра по усилению флота. «Сколько новых кораблей построено, сколько уделяется внимания современному оружию, модернизации. Есть определенное понимание значения Военно-морского флота для обороноспособности страны. В отличие от других видов вооруженных сил, ВМФ в мирное время имеет колоссальное значение, поскольку может присутствовать в любой точке Мирового океана, повышая тем самым безопасность нашей территории», – указал Попов.

              Бывший главком добавил, что немало усилий главы Минобороны направлены на то, чтобы вооружения были современными и перспективными. «Сейчас нужно брать не количеством, а качеством. Все, что разрабатывается и реализуется в промышленном плане – это очень важно. Технологически мир не стоит на месте. Поэтому нужно идти с опережением. С моей точки зрения, такие задачи выполняются. В мире разговаривают и договариваются с сильными, а слабым диктуют. По своему историческому предназначению Россия не может быть слабой. Она должна быть сильной, у нее другого пути нет. Это не всем нравится в мире. Сейчас России диктовать ничего нельзя. У России есть свое мнение, прикрытое надежным уровнем обороноспособности», – подытожил Попов. 


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