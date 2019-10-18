Леди Гага упала со сцены вместе с поклонником

Американская певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Лас-Вегасе, когда запрыгнула на фаната.

Видео неудачного падения опубликовали зрители в соцсетях.

BREAKING NEWS: A crazed fan dropped @ladygaga off the stage due to Gaga not dropping #LG6 pic.twitter.com/Rh7wzEKu9m — [Kim - 26th and 30th // Gaga - Halloween] (@osinitsaa) 18 октября 2019 г.

Певица пригласила одного из своих поклонников на сцену, тот не расстерялся и обнял певицу. В ответ Гага запрыгнула ему на руки, но фанат не выдержал такого напора и упал вместе с ней в зал.

«Сначала она рухнула, а сверху упал еще и вентилятор. Но она вернулась и продолжила шоу. Мы надеемся, что с ней и фанатом все в порядке», – написал в Twitter администратор фан-аккаунта.

По словам очевидцев, упавшему со сцены поклоннику оказали медицинскую помощь. Предположительно, он повредил ногу.

Между тем официальной информации о том, получила ли Гага какие-либо травмы от падения, пока нет.

Lady Gaga had an unfortunate fall off the stage tonight at Enigma after a fan picked her up and tripped.



Gaga crashed down first with the fan falling on top of her. She got right back up and continued the show. We hope both her and the fan are okay.

pic.twitter.com/Vx812nSUwE — Gaga Media (@GagaMediaDotNet) 18 октября 2019 г.

Ранее русскоязычные пользователи Сети, в том числе российские звезды, атаковали Instagram Леди Гага после того, как появились слухи о ее романе с голливудским актером Бредли Купером.

До этого Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк, за которую и решили заступиться россияне. При этом под одной из записей Гаги ответил на жалобы губернатор Саратовской области.