Саратовский губернатор ответил на жалобы в комментариях Instagram Леди Гаги

Под одним из постов американской исполнительницы Леди Гага, Instagram которой после романа с актера Бредли Купером превратился во «всероссийский чат», появился комментарий от официального аккаунта губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Комментарий под одним из постов артистки в Instagram был адресован пользователю с ником My_silent_art.

«Добрый день, мы понимаем ваше негодование. Постепенно все дороги ремонтируются. На официальном сайте правительства области вы можете заполнить форму для обращения по интересующему вас вопросу. Кроме этого вы можете связаться с управлением по работе с обращениями граждан по телефону (8452) 210021. Обращения, оставленные в электронной приемной, регистрируются и по ним вам будет дан ответ», – говорится в комментарии официального аккаунта Радаева.

Атака русскоязычных пользователей Сети, в том числе российских звезд, на страницу Леди Гага в Instagram началась после сообщений о том, что американская певица стала новой подругой голливудского актера Бредли Купера, расставшегося с россиянкой Ириной Шейк.

Сначала на странице Леди Гаги начали появляться комментарии от русскоязычных пользователей, которые осуждали ее роман с Купером и поддерживали Шейк. Однако позже посты певицы превратились во «всероссийский чат» – люди начали активно шутить и вести беседы в комментариях.

При этом СМИ сообщали, что Леди Гага не имеет отношения к расставанию звездной пары – напротив, виной тому мог стать роман Шейк и футболиста Криштиану Роналду.