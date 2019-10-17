Асад пообещал всеми способами противостоять нападению Турции

Президент Сирии Башар Асад назвал турецкую операцию на севере САР «преступной». По его словам, это неприкрытое нападение, которому Дамаск будет противостоять всеми законными способами.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Совбезе России заявили, что в Сирии возможно столкновение сирийской и турецкой армий.

Россия призывала все стороны проявлять сдержанность и тщательно выверять свои действия.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов. В конфликт вмешалась армия Сирии, которая по договоренности с курдами начала брать под контроль города на севере страны. Подразделения сирийской армии уже вошли в Кобани, в Ракку, до этого заняли Манбидж, Табку.

Президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что Анкаре не важно, какие именно войска будут стоять в этих городах, главное, чтобы там не было курдов.

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