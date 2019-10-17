Москва в связи с операцией Турции в Сирии призвала все стороны к сдержанности

Россия после начала операции Турции в Сирии призывает все присутствующие на земле стороны проявлять сдержанность и тщательно выверять свои действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности, передает РИА «Новости».

По ее словам, Москва выступает за восстановление территориальной целостности Сирии за счет передачи Дамаску всех национальных территорий, включая приграничную зону с Турцией, передает ТАСС.

Дипломат добавила, что первое заседание сирийского конституционного комитета должно пройти в конце октября в Женеве, несмотря на обострение ситуации на севере страны. Россия прилагает к этому «энергичные усилия», отметила она.

По ее словам, запуск конституционного комитета и налаживание его плодотворной работы позволит дать старт прямому диалогу между сирийцами, в частности о будущем страны.

Она сообщила, что к первому заседанию комитета «все готово, все кандидаты приглашены и готовятся приехать в Женеву».

Как отметила Захарова, попытки представителей ЕС рассуждать о своей роли в урегулировании сирийского кризиса выглядят странно на фоне бездействия Брюсселя на данном направлении.

Между тем, чиновники в Брюсселе занимаются «интересным делом – изучают то, чего нет», напомнила она фразу из известного советского кинофильма. «Мне доводится много читать о сирийском урегулировании, но я нигде не встречала ничего в принципе о роли ЕС в сирийском урегулировании», – сказала дипломат, усомнившись в том, что такая роль вообще существует.

«Если не получилось предотвратить развитие кризисных явлений, не получилось сыграть активную миротворческую роль в ходе кризиса, не получилось услышать призывы России, которые были сделаны президентом России Владимиром Путиным с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН относительно необходимости консолидации международного сотрудничества в борьбе с международным терроризмом в этом регионе, то сейчас вполне можно набраться сил, терпения, наверное, мужества и начать заниматься активной неполитизированной, настоящей гуманитарной деятельностью в контексте ситуации в Сирии», – указала Захарова.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, куда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары, Соединенные Штаты ввели против Турции санкции.

Между тем в четверг сирийские правительственные войска вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от Кобани.

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