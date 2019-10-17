Сирийские войска вышли к границе с Турцией

Сирийские правительственные войска вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от Кобани, сообщают местные СМИ.

Как сообщает газета «Аль-Ватан», солдаты над этим пограничным постом подняли сирийский флаг. Подразделения сирийских войск в ближайшее время будут размещены на других участках границы с Турцией и Ираком, передает ТАСС. Так, в частности, под их контроль впервые с 2012 года перейдут контрольно-пропускной пункт в Йарубии и населенные пункты Эль-Маликия и Айн-Дайвар.

Как сообщает издание, сирийские войска расширили свое присутствие и на северо-западе провинции Хасеке и вышли к селениям Эль-Манаджир и Эль-Ахрас в 40 километрах от административного центра.

На востоке провинции Алеппо войска вошли в поселок Султания, расположенный южнее Манбиджа. С начала недели сирийская армия восстановила контроль над площадью в 1 тыс. кв. километров в окрестностях этого города.

Напомним, в среду СМИ сообщали, что подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится в 150 км от Алеппо у границы Турции и Сирии. Позднее района Кобани достигли российские военные.

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