В России не исключили столкновения армий Сирии и Турции

Турецкие военные в ходе операции в Сирии могут столкнуться с сирийскими войсками, выразил мнение первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

«Я думаю, что риск всегда существует в любом противостоянии», – передает его слова РИА «Новости».

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии, направленной против курдов. За неделю, по данным Анкары, были нейтрализованы 637 членов курдских формирований с начала операции.

При этом в конфликт вмешалась армия Сирии, которая по договоренности с курдами стала занимать оставленные ими города. В среду подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, до этого также заняли Манбидж, Табку, вошли в Ракку.

Эрдоган заявлял, что для Анкары не важно, какие войска будут стоять в этих городах, главное, чтобы там не было курдов.

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