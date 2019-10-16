Турция заявила о нейтрализации более 600 членов курдских формирований

В министерстве обороны Турции заявили о нейтрализации 637 членов курдских формирований с начала операции на севере Сирии.

В сообщении министерства говорится, что «общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/ сирийской курдской партии «Демократический союз» – сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», достигло 637», передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.

Тем временем силы ВВС США в целях «демонстрации силы» совершили пролет над позициями турецкой армии на северо-востоке Сирии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что ссора Турции с НАТО служит интересам России.

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