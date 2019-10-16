Турция заявила о нейтрализации более 600 членов курдских формирований

Взгляд
16 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцы захотели с Россией общего будущего

Жители Украины хотят иметь открытую границу с РоссиейФото: Александр Мазуркевич/РИА «Новости»
Отношения русских и украинцев впервые с 2014 года существенно улучшились – об этом говорят данные соцопроса. Причем и в России, и на Украине люди видят будущее двух стран без разделяющих их таможен, визовых режимов и прочих границ. Данный замер общественного мнения дает политикам возможность начать восстановление нормальных отношений между двумя странами. Воспользуются ли они этим шансом? Подробности...
Перейти а раздел…

Британский спецназ превращают в палачей и военных преступников

Знаменитый британский спецназ посылают заниматься крайне грязными деламиФото: кадр из видео
Лондон готов прибегнуть к экстраординарным мерам ради того, чтобы не допустить на свою территорию боевиков «Исламского государства». Происходящее прямо связано с проходящей на севере Сирии турецкой военной операцией – и с тем, что в результате множество экстремистов может оказаться на свободе. Какое отношение к этому имеет Британия и ее специальные подразделения? Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем России врачи-гастарбайтеры

Сергей Мардан, публицист
Врач из Бишкека или Кишинева бастовать не будет. Более того, он еще будет благодарить начальство за то, что ему в принципе дали возможность работать по специальности, а не доставщиком пиццы или таксистом. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

В Персидском заливе задул ветер из России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Визит главы российского государства в две важнейшие страны Залива – Саудовскую Аравию и Эмираты – стал одним из элементов выстраивания новой роли России в мире на основе тех возможностей, которые у нее появились. Подробности...

Россия своих в обиду не дает

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти – и спасает. Я бы посмотрел на спасение американского журналиста, который против леволиберальной диктатуры. Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Конфузы с исполнением российского гимна

    Анна Долгарева: Смертная казнь по наследству

    Насильственный протест в Москве

      Перейти а раздел…

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт оценил перспективы иска ООН против США
              ФСБ назвала число предотвращенных терактов с начала годаГосдеп отстранили от определения политики США по УкраинеВВС США устроили «демонстрацию силы» для Турции в небе СирииРоссийский телескоп заметил термоядерный взрыв в космосе
              Один из подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске раскаялсяПодаренных Путиным арабским шейхам кречетов назвали «бриллиантами»Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от РоссииВыяснилось отношение россиян к Грете Тунберг
              Названа средняя продолжительность жизни россиянРоссийскую фигуристку дисквалифицировали за допингАктрису сериала «Солдаты» поймали на кражеПерехваченная Швецией «российская подлодка» оказалась сломанным буем

              Главная тема


              "План Зеленского" по Донбассу отличается наглостью

              горячая точка


              Неустановленные самолеты уничтожили колонну войск Сирии у Манбиджа

              историческая правда


              Востоковед объяснил обиду японцев на Россию за разгром 1945 года

              «превратилось в металлолом»


              Газпрому принудительно отключили иностранное оборудование через спутник

              Видео

              общественное мнение


              Украинцы захотели с Россией общего будущего

              украина и сша


              Промах Киева дает Кремлю и Трампу шанс уничтожить общих врагов

              дипломатический скандал


              Жена американского разведчика унизила Британию

              дело порошенко


              Промах Киева дает Кремлю и Трампу шанс уничтожить общих врагов

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Закон о полиции


              Иван Соловьев: России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

              Дополнительный доллар


              Павел Волков: Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

              Шахматная партия


              Геворг Мирзаян: Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа

              на ваш взгляд


              На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?

              Турция заявила о нейтрализации более 600 членов курдских формирований

              16 октября 2019, 11:15

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              В министерстве обороны Турции заявили о нейтрализации 637 членов курдских формирований с начала операции на севере Сирии.

              В сообщении министерства говорится, что «общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/ сирийской курдской партии «Демократический союз» – сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе  операции «Источник мира», достигло 637», передает РИА «Новости».

              Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.

              Тем временем силы ВВС США в целях «демонстрации силы» совершили пролет над позициями турецкой армии на северо-востоке Сирии.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что ссора Турции с НАТО служит интересам России.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............