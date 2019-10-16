ВВС США устроили «демонстрацию силы» для Турции в небе Сирии

Силы ВВС США в целях «демонстрации силы» совершили пролет над позициями турецкой армии на северо-востоке Сирии, сообщил осведомленный источник.

По данным Reuters, пролет был совершен после того, как турецкие войска подошли слишком близко к месту дислокации американских военных, передает ТАСС.

Телеканал Fox News в свою очередь сообщил, что в небо были подняты американские истребители F-15 и ударные вертолеты AH-64.

Во вторник Трамп потребовал от Эрдогана немедленно прекратить огонь в Сирии. Кроме того, он подписал указ о введении санкций против Турции, а также объявил об увеличении пошлин на турецкую сталь и прекращении переговоров с Анкарой по заключению торговой сделки.

Эрдоган пообещал продолжить операцию в Сирии вопреки угрозам введения санкций.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что ссора Турции с НАТО служит интересам России.

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