Подмосковным чиновникам разрешили работать из дома

Мособлдума приняла закон, разрешающий госслужащим в регионе работать дистанционно. Это будет первый в России регион, где чиновники смогут работать из дома.

Поправки депутатам представил постпред губернатора в Мособлдуме Александр Горбылев, передает «Интерфакс».

Глава парламентского комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов отметил, что закон не коснется сотрудников, которые работают с населением или обязаны участвовать в общих совещаниях.

По предварительным подсчетам, разрешение получат около 400 человек – сотрудники областной администрации и Мособлдумы, замещающие ведущие, а также старшие и младшие должности. В качестве примера Баранов привел бухгалтеров.

Введение этого правила позволит сэкономить бюджетные средства, так как области не придется доплачивать сотрудникам за проезд на работу, сказал депутат.

Ранее спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил «Коммерсанту», что законом смогут воспользоваться финансовые сотрудники и IT-специалисты.

Он сослался на положительный опыт Японии, где около 10% чиновников работают удаленно – это не только экономит бюджетные средства, но и разгружает дороги.

Отмечалось, что после принятия закона конкретные структуры, если решат перевести на «удаленку» часть сотрудников, сами определят, какие документы для этого нужно будет оформить.