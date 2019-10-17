Российский боевой робот «Маркер» впервые показан публике

Первый публичный показ экспериментального боевого робота «Маркер» прошел на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

Робот был продемонстрирован в рамках выездного заседания рабочей группы научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России. В ходе презентации были показаны возможности «Маркера» автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в различных условиях, передает РИА «Новости».

При движении «Маркера» его функциональные системы автоматически корректируют маршрут с учетом выявленных препятствий, что дает возможность своевременно корректировать движение без вмешательства оператора.

Как рассказали в компании-разработчике робота НПО «Андроидная техника», «Маркер» предназначен для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективной наземной робототехники.

Напомним, в июле гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев рассказал об испытаниях двух экспериментальных образцов новейшего боевого робота «Маркер».

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