Россия заявит США протест из-за снятых с поезда под Северодвинском дипломатов

Российский МИД направит посольству США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске американских дипломатов, сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

«Сегодня должны быть отправлены», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Он уточнил, что американские дипломаты пользуются дипломатическим иммунитетом.

«Поездка была согласована, но пункт назначения был Архангельск, а они каким-то образом оказались около Северодвинска, поэтому какие-то административные протоколы, наверное, будут составлены. Я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможным», – добавил Иванов, передает РИА «Новости».

В понедельник трое американских военных атташе были задержаны при проверке пассажиров поезда Ненокса – Северодвинск. Они пытались попасть на режимную территорию без соответствующего разрешения. Сообщалось, что они выдавали себя за грибников.

Американская сторона утверждает, что поездка была согласованной, но МИД России уже пояснил, что дипломаты заявляли о намерении поехать в Архангельск, а не в Северодвинск.

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