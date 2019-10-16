Совбез ООН выразил обеспокоенность военной операцией Турции в Сирии

Председатель Совета Безопасности ООН, постоянный представитель ЮАР при ООН Джерри Мэтьюс Матджила сообщил, что члены совета на закрытой встрече выразили общую обеспокоенность ситуацией на северо-востоке Сирии из-за проводимой там военной операции Турции.

«Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность возможностью дальнейшего ухудшения ситуации в Сирии», – сказал дипломат, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном заявил, что турецкая операция ставит под угрозу работу конституционного комитета Сирии.

Напомним, с прошлой недели турецкие войска проводят операцию на северо-востоке Сирии против курдов. Анкара подчеркивает, что целью операции является уход из приграничной зоны курдских формирований.

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