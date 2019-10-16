Менеджер Rammstein ударил охранника на пристани в Санкт-Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд прокомментировал конфликт с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Как сообщил менеджер Rammstein, причиной конфликта стало то, что он провел несколько человек мимо турникета, а это не понравилось охраннику.

«Мы выходили с корабля, со съемок. Там никакого охранника не было. Я увидел там такую простенькую цепочку, открыл ее, чтобы выпустить людей, гостей. В этот момент появился охранник, начал орать», – сказал Рейбанд, передает «Рен ТВ».

Он сообщил, что пытался объяснить сотруднику охраны, что не знал про правила выхода пассажиров. Однако охранник начал оскорблять его. Рейбанд уточнил, что именно поэтому он и ударил охранника.

Ранее сообщалось, что гитаристы Rammstein поцеловались на концерте в Москве.