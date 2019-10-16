Путин разрешил полицейским выносить предупреждения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому полицейские получат право выносить официальные предостережения гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений и недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки в закон «О полиции» были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По его мнению, «принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений», сообщает «Интерфакс».

Сейчас право выносить предостережения физическим лицам закреплено за сотрудниками прокуратуры и ФСБ.

Законопроект, наделяющий полицию правом объявлять обязательные для исполнения предостережения, был принят Госдумой в сентябре.