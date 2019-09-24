Полицейские получили право объявлять предостережения

Госдума приняла закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательные для исполнения предостережения.

Авторами законопроекта стали члены комитета Госдумы по безопасности во главе с Василием Пискаревым, передает РИА «Новости».

В ст. 13 ФЗ «О полиции» вносится изменение, которое предусматривает наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступлений или правонарушений, а также о недопустимости антиобщественного поведения.

Ко второму чтению в законопроекте появилось уточнение, что «порядок объявления официального предостережения» – то есть, его направление, форму, перечни категорий уполномоченных должностных лиц – определяются МВД.

Пискарев подчеркнул, что это «не репрессивная мера».

«Она не связана с привлечением к ответственности, она связана с одним важным элементом – это профилактика правонарушений, поскольку самое важное сейчас – удержать гражданина от того, чтобы он совершил уже непоправимое», – сказал депутат.