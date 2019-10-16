Эрдоган может приехать в Россию до конца октября

Президент Турции Тайип Эрдоган может посетить Россию до конца октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Визит может состояться до конца октября», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, обсудили предотвращение конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами Сирии. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.