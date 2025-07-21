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Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Кремле высоко оценил результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса республики.
Путин отметил, что удмуртские предприятия ОПК демонстрируют значительную долю выпуска гражданской и двойной продукции, а также отличную динамику экономических показателей, передает ТАСС.
В ходе беседы Бречалов сообщил, что оборонная промышленность составляет существенную часть валового регионального продукта и обеспечивает значительные налоговые поступления. При этом предприятия продолжают активно наращивать выпуск гражданской продукции. «22% – это уже прилично. Это хорошо», – отметил Путин.
Глава государства также обратил внимание на движение региона к целевому уровню ВРП в 1,5 трлн рублей. Он сравнил динамику: в 2018 году показатель составлял 592 млрд рублей, а сейчас уже достиг 1 трлн 300 млрд рублей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
На прошлой неделе Путин встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. На встрече глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров. Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.