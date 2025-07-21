  • Новость часаПутин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Литва проигрывает битву с русским языком
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    Трамп показал «арест» Обамы
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    Кремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
    Минтруд запретил найм мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    4 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    16 комментариев
    21 июля 2025, 14:28 • Новости дня

    Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

    Путин заявил о необходимости довести коэффициент рождаемости до 2,1

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым указал на необходимость повышения коэффициента рождаемости в стране.

    Бречалов сообщил, что в Удмуртии этот показатель сейчас составляет 1,39, что чуть выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже среднего по стране, передает ТАСС. Он обозначил целью достичь коэффициента 1,6 к 2030 году, отметив при этом рост числа многодетных семей в регионе.

    «Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», – подчеркнул Путин в ответ. Президент отметил, что достижение уровня 2,1 на одну женщину критически важно для устойчивого демографического развития страны.

    Ранее Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

    20 июля 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время

    Автоэксперт Кадаков: Переход на новую компонентную базу в автопроме – сложный и важный процесс

    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российский автопром продолжает работу, несмотря на действующие ограничения. Хотя полного технологического суверенитета в отрасли достичь пока не удалось, однако в стране производятся собственные новые модели машин, заменяется компонентная база, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ранее Владимир Путин положительно оценил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года.

    «За последние три года российскому автопрому удалось заменить некоторую компонентную базу. То, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня приобретается внутри страны. Однако доля китайских комплектующих в отечественных машинах до сих пор остается значительной», – сказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

    «Некоторые заводы, например, «АвтоВАЗ», выпускают новые модели. Начались продажи, например, Lada Iskra. Но она в своей базе была разработана еще до начала 2022 года. Ее просто перевели на другую компонентную базу, что тоже, однако, достаточно сложный процесс», – добавляет он.

    «Принципиально новая модель была представлена на полях ПМЭФ – Lada Azimut. Это очень интересная машина, которая лично мне понравилась. Но ее выход на рынок – перспектива 2026 года. Тем не менее сотрудничество с КНР для отечественного автопрома до сих пор является важным», – говорит эксперт.

    «И здесь необходимо вспомнить о технологическом суверенитете, к которому мы пытаемся прийти. Если определять данное понятие как производство, на 100% состоящее из российского сырья и комплектующих, то пока, конечно, полной независимости мы не достигли. И реализация данной идеи займет немало времени», – акцентирует собеседник.

    «По каким-то отдельным моделям автомобилей мы, может быть, придем к этому в течение нескольких лет. Но все же остается вопрос: нужен ли полный суверенитет в автопроме? В конечном счете у всего есть своя цена. По многим позициям сделать машину качественно и дешево, опираясь только на свои силы – сложно. Поэтому некоторые компоненты логично закупать у Китая или Турции. Это нормальная практика», – заключил Кадаков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что «АвтоВАЗ» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что именно на таких предприятиях удалось предотвратить коллапс отечественного автопрома.

    Кроме того, по его оценке, российские компании сумели «возродить отрасль». Он напомнил, что некоторые члены правительства прежде считали, что в стране нет смысла заниматься данной сферой производства, ведь машины можно закупать за границей и в лучшем случае доверять местным фирмам занятие «крупной сборкой».

    Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», – добавил президент, уточнив, что этот процесс происходил поэтапно.

    Комментарии (28)
    21 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ужесточил порядок захода иностранных судов в российские порты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов из иностранных портов в российские, передает ТАСС. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с ФСБ. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении».

    «Заход в морские порты России судов из иностранных портов осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ», – говорится в указе. ФСБ должна определить должностных лиц для согласования заходов судов, а правительство – обеспечить реализацию положений документа.

    До указа правила захода судов определялись приказом Минтранса. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин принял советника руководителя Ирана в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с советником иранского руководителя Али Лариджани, который рассказал о позиции Тегерана по Ближнему Востоку и ядерной программе.

    Путин провел переговоры с Лариджани, старшим советником верховного руководителя Ирана, сообщает РИА «Новости». В ходе встречи Лариджани передал российской стороне оценки Тегерана об обострении ситуации на Ближнем Востоке и обсуждении вокруг иранской ядерной программы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что представители России выразили позиции, призывающие к стабилизации положения в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Песков подчеркнул: «Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Источник сообщил о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в конце недели
    Источник сообщил о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в конце недели
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели, сообщил источник.

    Источник сообщил, что очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом запланирован к проведению в Стамбуле в конце текущей недели, передает ТАСС.

    Собеседник отметил, речь идет о конце недели, даты уточняются.

    Ранее СМИ сообщили о возможных переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в среду или четверг.

    Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 08:13 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможных переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в среду или четверг

    Tекст: Вера Басилая

    Российская и украинская делегации могут провести очередной раунд переговоров в Турции ближе к концу недели, предположительно в среду или четверг, сообщило издание Independent turkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники.

    Встреча делегаций России и Украины может пройти в Стамбуле в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Об этом сообщили дипломатические источники изданию Independent turkce отметив, что переговоры предварительно запланированы на среду или четверг.

    О месте, времени и составе делегаций пока официально не объявлялось.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Турция ожидает согласования итогового дня организации мероприятия, выступая площадкой для диалога между Киевом и Москвой.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:03 • Новости дня
    Машина ведущего шоу «Крупнокалиберный переполох» подверглась атаке дронов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобиль автора популярного шоу на YouTube «Крупнокалиберный переполох» Алексея Смирнова стал целью нападения беспилотников в зоне специальной военной операции.

    Об этом сообщил сам Смирнов в беседе с ТАСС. По словам блогера, автомобиль был атакован тремя беспилотными летательными аппаратами.

    «Инцидент произошел в зоне СВО. Нашу машину атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. К счастью, удалось вовремя покинуть транспортное средство, жертв нет», – рассказал Смирнов.

    Алексей Смирнов с 2020 года ведет авторское шоу «Крупнокалиберный переполох», он основал гуманитарный батальон «Ангел», который оказывает помощь жителям региона боевых действий.

    На прошлой неделе украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области, в результате чего пострадали два человека.

    Ранее ВСУ атаковали маршрутный автобус и два автомобиля в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае

    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае, если президент США туда поедет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет на мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией, передает ТАСС.

    По словам Пескова, российская сторона готовится к поездке в Китай, и эта поездка запланирована в повестке дня главы государства, но в Кремле «не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин».

    Песков добавил, что если Трамп окажется в Пекине, то нельзя исключать обсуждение целесообразности проведения встречи президентов.

    Ранее в Кремле встретили с недоумением сообщение британской The Times о якобы готовящейся встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии изменений в составе делегации России

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация, участвующая в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, продолжает работу в прежнем составе, без каких-либо изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, состав российской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Украине остается прежним, передает ТАСС.

    Песков также прокомментировал сообщения СМИ о возможных датах третьего раунда переговоров. По его словам, Кремль выступает за проведение нового раунда встреч и сразу проинформирует общественность, как только появится окончательное понимание по срокам.

    Он уточнил, что конкретные даты пока не определены.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию осложняются разногласиями по представленным меморандумам.

    Источник сообщил о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в конце недели.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Умеров сохранил руководство украинской делегацией на переговорах в Стамбуле

    Гончаренко: Умеров сохранил руководство украинской делегацией на переговорах в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Минобороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров останется главой делегации на переговорах между Киевом и Москвой в Стамбуле, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) .

    «Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров», – написал Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале. Он добавил, что ранее этот пост Умеров занимал в статусе министра обороны, а сейчас представляет Украину как секретарь Совета национальной безопасности и обороны, передает ТАСС.

    Действующий министр обороны Денис Шмыгаль в Стамбул не отправится, уточнил депутат.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Депутат Рады Костенко назвал причину назначения Умерова в Совбез Украины.

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин привлек конструкторов оружия к разработке научно-технического прогноза в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин внес изменения в положение о прогнозе научно-технологического развития России.

    Согласно новому указу, к разработке прогноза теперь смогут привлекаться не только общественные, научные и иные организации, но и генеральные конструкторы по созданию вооружения, военной и специальной техники, а также руководители приоритетных технологических направлений, передает ТАСС.

    Ранее участие в подготовке научно-технологического прогноза ограничивалось только представителями общественных и научных структур. Теперь ключевые специалисты в области вооружений будут напрямую вовлечены в этот процесс.

    Прогноз научно-технологического развития России разрабатывается с 2023 года на период в шесть лет. Этот документ становится основой для принятия решений, в том числе связанных с обеспечением национальной безопасности, и представляется президенту страны.

    Ранее Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ сообщил о намерении модернизировать объекты военной инфраструктуры и оснастить их современной техникой. Кроме того, российский лидер заявил о высокой эффективности применения недорогих беспилотников для уничтожения дорогостоящей военной техники.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин присвоил почетные наименования двум воинским подразделениям

    Путин присвоил звания «гвардейских» 1488-му полку и 227-й бригаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил заслуги 1488-го зенитного ракетного полка и 227-й артиллерийской бригады, удостоив их почетных воинских званий за героизм.

    Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документах говорится, что 1488-й зенитный ракетный Краснознаменный полк и 227-я артиллерийская бригада получили почетное наименование «гвардейских».

    Наименования присвоены за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом этих подразделений в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество. Он также присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин указал на нехватку специалистов скорой помощи в Удмуртии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на нехватку специалистов скорой медицинской помощи в регионе.

    Глава государства отметил, что число работников скорой помощи на 10 тыс. жителей в Удмуртии ниже среднего показателя по стране, передает ТАСС.

    «Скорая помощь. Пока не хватает специалистов», – заявил Путин. Он уточнил, что в республике этот показатель составляет 5,5 на 10 тыс. жителей, что, по его мнению, недостаточно.

    Бречалов отметил, что служба скорой помощи в регионе полностью обновлена, но признал, что специалистов действительно не хватает. Президент призвал главу Удмуртии обратить особое внимание на этот вопрос. Бречалов ответил, что обязательно займется решением проблемы.

    В пятницу Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 13:39 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Удмуртии Бречаловым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает ТАСС.

    «Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у Путина будет с докладом глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Путин продолжает работать с главами регионов», – сообщил Песков.

    По информации Кремля, на этот день также запланирована серия закрытых встреч президента. В последний раз Бречалов встречался с Путиным с докладом в Ижевске, где обсуждались развитие предприятий и капитальный ремонт школ.

    С 2021 года Путин принимал Бречалова с докладом уже четыре раза. В 2023 году ключевой темой их разговора стало социально-экономическое положение в Удмуртии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту Владимиру Путину о чрезвычайной ситуации на предприятии в Ижевске после атаки беспилотников. В 2023 году Владимир Путин на встрече с Александром Бречаловым отметил, что ситуация в Удмуртии стабильная, но сохраняется проблема с местами в детских садах.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Кремле высоко оценил результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса республики.

    Путин отметил, что удмуртские предприятия ОПК демонстрируют значительную долю выпуска гражданской и двойной продукции, а также отличную динамику экономических показателей, передает ТАСС.

    В ходе беседы Бречалов сообщил, что оборонная промышленность составляет существенную часть валового регионального продукта и обеспечивает значительные налоговые поступления. При этом предприятия продолжают активно наращивать выпуск гражданской продукции. «22% – это уже прилично. Это хорошо», – отметил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на движение региона к целевому уровню ВРП в 1,5 трлн рублей. Он сравнил динамику: в 2018 году показатель составлял 592 млрд рублей, а сейчас уже достиг 1 трлн 300 млрд рублей.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.

    На прошлой неделе Путин встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. На встрече глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров. Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин заявил о новом уровне современных школ в Удмуртии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым президент России Владимир Путин отметил, что современные школы региона сейчас находятся на совершенно ином уровне.

    «Современные школы – совсем другого уровня», – подчеркнул Путин, комментируя успешное прохождение экспертизы проектом новой школы, передает ТАСС.

    Президент согласился с необходимостью увеличения темпов строительства новых образовательных учреждений, поддержав инициативу главы республики. Путин добавил, что считает верным наращивать темпы строительства школ.

    В ходе беседы президент также акцентировал внимание на том, что проблема второй смены остается актуальной – около 26% учащихся в Удмуртии посещают занятия во вторую смену. Глава региона подтвердил эти данные.

    Ранее на встрече с Бречаловым Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК, указал на нехватку специалистов скорой помощи в Удмуртии и назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться.

    Комментарии (0)
    Главное
    Скоростную трассу М-12 решили продлить до Сибири и Дальнего Востока
    Стало известно о досрочном завершении миссии посла Израиля в России
    В Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера из Румынии
    В Испании обнаружили мертвым экс-сотрудника МВД Украины
    Полиция Чувашии задержала организатора порнотрансляций и семь моделей
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва проигрывает битву с русским языком

    Попытки уничтожить русский язык в одной из самых моноэтничных стран Прибалтики – Литве – фактически потерпели крах. В этом признаются не только радикальные местные националисты, но и государственные структуры. Более того, русский язык все больше расширяет сферы влияния. Как же такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации