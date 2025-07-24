Путин подписал закон о льготах на пошлины при дарении жилья родственникам

Tекст: Ирма Каплан

Согласно изменениям в статьях 333.36 и 333.38 налогового кодекса, при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости близкие родственники могут рассчитывать на скидку в 50%.

«Физические лица, признаваемые членами семьи или близкими родственниками, в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными (имеющими общих отца или мать) и неполнородными братьями и сестрами – на 50% за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между указанными лицами», – сказано в тексте указа, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также освобождает родителей и законных представителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суд об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также о лишении или ограничении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

Ранее размер госпошлины составлял три тысячи рублей. Новые правила распространяются на заявления, поданные в отношении инвалидов и их представителей.



Закон принят Госдумой 10 июля, его инициировали депутат Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» и Курултай Башкирии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации на Украине и их семьи от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по ряду гражданских дел.